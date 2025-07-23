İsrail'den Uluslararası STK'lara 'Hamas Propagandası' Suçlaması

İsrail, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Save The Children ve Oxfam'ın da aralarında olduğu 100'den fazla uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) Gazze Şeridi'nde kitlesel açlığın giderek yayıldığı yönünde uyarı yapmasını "Hamas propagandası" diye niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100'den fazla uluslararası yardım kuruluşunun İsrail'in ambargosu karşısında "Gazze'de kitlesel açlığın yayıldığı" yönündeki açıklamasını alıntıladı.

Uluslararası yardım kuruluşlarını "Hamas propagandasına hizmet etmekle" suçlayan İsrail, yardım kuruluşlarının Hamas'ın paylaştığı rakamları kullandığını, Hamas'ı sorgulamak yerine benimsediğini öne sürdü.

İsrail, Gazze'ye binlerce kamyonluk yardım, binlerce ton bebek gıdası ve çocuklar için yüksek kalorili yiyecek soktuğunu iddia etti.

Gazze sınırında 700 yardım kamyonunun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınmak üzere beklediğini paylaşan İsrail, buradaki tıkanıklığın yardımların ulaşmasına engel olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'deki insani yardımların dağıtılmasında suçladığı BM, İsrail ordusunun yardım tırlarının depolarına ulaşması için güvenlik garantisi vermediğini, koordinasyon sağlamadığını açıklamalarında vurgulamıştı.

MSF, Save The Children ve Oxfam'ın da aralarında olduğu 100'den fazla yardım kuruluşu İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kitlesel açlığın giderek yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere bölgeden rekor düzeyde yetersiz beslenme vakaları bildirildiği Gazze'de insanların açlık ve susuzluktan sokaklarda bayıldığına dikkati çekilmişti.

Gazze'de kitlesel açlığın yayıldığı uyarısı yapılan açıklamada, bölgede acil ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapılmıştı.

İsrail'in 21 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunu sıkılaştırılması karşısında Gazze'de Filistinlilerin açlık, susuzluk ve tıbbi müdahale eksikliğinden ölümleri arttı.

Gazze'den özellikle Filistinli çocukların çektiği açlık nedeniyle derisi kemiklerine yapışmış görüntüleri gelmeye devam ediyor.