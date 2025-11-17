İsrail'den UCM'ye Temyiz Başvurusu: Savaş Suçları Davası

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Başsavcı Karim Khan'ın davadan alınması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkarılan tutuklama kararının iptali için başvuru yaptı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, temyiz başvurusu yaparak İsrail aleyhinde verdiği kararların ardından cinsel suç iddialarıyla hedef alınan Khan'ın İsrail davalarına bir daha müdahil olmaması talebinde bulundu.

Yapılan başvuruda, Khan'ın İsrail davalarına müdahil olmamasının yanı sıra, Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararlarının da iptal edilmesi istendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, temyiz başvurusunun "savcının İsrail aleyhine asılsız ve temelsiz iddiaları ileri sürmek için gayri meşru kişisel nedenlerle hareket ettiğine dair ciddi endişeler uyandıran önemli bilgiler ve raporlar nedeniyle" yapıldığını iddia etti.

UCM Başsavcısı, tutuklama kararı çıkarılmaması için baskı gördüğünü açıklamıştı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM Başsavcısı Khan, geçen sene BBC'ye verdiği röportajda, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için bazı dünya liderlerinden baskı gördüğünü belirtmişti. Khan, "Birçok lider ve diğerleri bana söyledi, bana tavsiyede bulundu ve beni uyardı." ifadesini kullanmıştı.

Khan'ın, Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığı bildirilmişti.

Khan'a yönelik baskıların, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığı Nisan 2024'ten itibaren arttığı ifade edilmişti.