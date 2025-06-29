İsrail'den Trump'ın Ateşkes Açıklamalarına Şaşkınlık

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İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkese yaklaşıldığına dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladı ve Hamas ile Netanyahu'nun tutumlarında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir müzakerelerine vakıf ismi açıklanmayan yetkililer, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Hamas ve Netanyahu'nun tutumlarında değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığı, Trump'ın sözlerinin "siyasi temenniden ibaret" olduğu değerlendirmesine bulundu.

Yetkililere göre, ABD yönetimi, bölgede normalleşme anlaşmalarını genişletmenin önünü açmak amacıyla ateşkes, İsrailli esirlerin iadesi ve savaşın sona ermesini içeren kapsamlı bir anlaşmayı destekliyor.

Ancak yetkililer, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuşan Trump'ın iyimserliğinin neye dayandığını anlayamadıklarını ifade etti.

Takas anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme sağlandığına dair kendilerine bir bildirim yapılmadığını kaydeden yetkililer, Katar ve Mısır arabuluculuğunda perde arkasında bazı temasların sürdüğünü ancak bu görüşmelerin şu ana kadar bir sonuca ya da ilerlemeye yol açmadığını aktardı.

Ayrıca yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bölgeye yapacağı iddia edilen ziyarete ilişkin haberleri yalanladı ve böyle bir ziyaretin planlanmadığını aktardı.

İsrailli yetkililer, Trump'ın İsrail-İran çatışmasının sona ermesinin ardından oluşan ivmeyi değerlendirerek yeni bir siyasi başarı elde etmeye çalıştığını düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını vermişti.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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