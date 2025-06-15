İsrail'den Tahran'a Saldırı: Metro İstasyonları ve Camiler Sığınak Olarak Açıldı

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İsrail güçlerinin Tahran'a yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasında, şehirde patlama sesleri duyulurken, İran hükümeti metro istasyonları ve camileri halka bombadan korunma sığınağı olarak açtı.

- İsrail'den Tahran'a yeni saldırı

İran'da metro istasyonları ve camiler sığınak olarak halka açılıyor

TAHRAN - İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken, kentte patlama sesleri duyuldu.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kentte patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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