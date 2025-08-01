İsrail'den Suriye'ye Silahsızlandırma Talebi

Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması gerektiğini savunan İsrail'in, Şam yönetimine bölgede ordu yerine Genel Güvenlik Teşkilatı'nı bulundurmasını talep eden bir mesaj ilettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv Suriye ordusunun güneye konuşlanması konusunda itirazını sürdürdü.

Suriye ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanmasına karşı çıkan İsrail'in, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı ve Dürzi unsurlardan oluşan güvenlik güçlerinin bölgede bulunmasını talep ettiği aktarıldı.

Böylece Suriye hükümeti güvenlik güçlerinin, Dürzilere tehdit oluşturmayacağı ileri sürüldü.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, birkaç ay önce İsrail'de ikamet eden Dürzi lider Muvafak Tarif'i arayarak Şam'a davet ettiği, Tarif'in daveti "kibarca" reddettiği iddia edildi.

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri koruma gerekçesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail, kendi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bölgenin silahsızlandırılması gerektiğini savunuyor.