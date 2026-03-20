İsrail Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye hava saldırılarının Şam yönetimine "açık mesaj" olduğu açıklaması

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine gece yarısı düzenledikleri hava saldırısının Şam yönetimine "açık mesaj" olduğu tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, Şam yönetimine ait askeri üsleri hedef aldığı öne sürülen saldırıları Dürzileri korumak bahanesiyle gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Bakan Katz, gerektiği takdirde Suriye'ye daha şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, dün gece Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmiş, 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlemişti.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için görüşmeler yapılmış, bu süreçte İsrail Suriye'ye saldırı gerçekleştirmemişti.

İsrail'in, 17 Mart'ta Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu iddia edilmişti.