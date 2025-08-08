İsrail'den Suriye'nin Kuneytra İlinde İHA Saldırısı

İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı. Resmi açıklama yapılmadı.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, saat 20.06'da, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Kuneytra'ya bağlı Selam ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı bir karargahı hedef aldı.

Maddi hasara neden olan saldırıda, can kaybı olmadı.

Saldırıya ilişkin şu ana kadar Şam yönetimi veya İsrail tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait SİHA'lar Suriye semalarında uçuş yapmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel

