İsrail'den Sınır Dışı Edilen Hollandalı Aktivistler Ülkesine Döndü

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü.

Gazze'ye insanı yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra İsrail'in sınır dışı ettiği 4 Hollandalı aktivist, Hollanda'nın Madrid Büyükelçiliği'nin desteğiyle İspanya üzerinden başkent Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na ulaştı.

Hollandalı aktivist Roos Ykema, havalimanında yaptığı açıklamada, 2 Ekim'de İsrail askerlerince alıkonulduklarını belirterek, "Uluslararası sularda seyrimize devam ederken teknemizi bastılar. Bizim tek amacımız Gazze'ye insani yardım koridoru oluşturmak ve ablukayı kırmaktı." dedi.

İsrail askerlerinin kendilerini cezaevine götürdüğünü aktaran Ykema, "Bizi güneşin altında bıraktılar. Susuz ve aç bıraktılar. İlaç vermediler. Bazılarına şiddet uyguladılar. İsrail'den Hollanda'ya sınır dışı edilen ilk grup biziz." diye konuştu.

Ykema, filoların Gazze'ye yolculuğuna devam edeceğini ve Filistin'in özgür olacağını belirtti.

"Daha fazla gemiyle, daha fazla insanla geri geliyoruz"

Bir diğer aktivist Mohamed Abo Naser ise çok kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

İlk iki gün su içme şansı bile bulamadıklarını kaydeden Abo Naser, "Diğer günlerde ise yiyecekleri gardiyanların istediği şekilde veriyorlardı. Ne zaman yiyecek geleceğini bilmiyorduk, ne kadar yiyecek verileceğini bilmiyorduk. Dışarı çıkıp güneşi görme ya da yürüyüş yapma şansımız olmadı." diye konuştu.

Avukatla görüşme ve elçilikle iletişim kurma haklarının kendilerine verilmediğini aktaran Abo Naser, acil ilaca ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyanlara dahi, taşımakta oldukları hayati risklere rağmen yardım edilmediğini vurguladı.

Irkçı muameleye maruz kaldıklarına işaret eden Abo Naser, şöyle konuştu:

"Bazen ellerimiz arkadan kelepçelendi, gözlerimiz kapatıldı, hiçbir şey göremiyorduk. Küçük otobüslerde çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıkta, kötü koşullarda taşındık. Otobüsteki sıcaklıkla oynuyorlardı. Görmediğiniz için nefes almakta da zorlanıyorsunuz. Bir an nefes alamayacağınızı, öleceğinizi hissediyorsunuz çünkü doğru düzgün nefes alamıyorsunuz. Sonunda başardık. Bulunduğumuz cezaevindeki gardiyanlar, İsrail hükümeti ve iki kez orada bulunan (İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben Gvir'e bir mesajımız var: Daha fazla gemiyle, daha fazla insanla geri geliyoruz ve kuşatmayı kırmakla yetinmeyeceğiz. Nehirden denize Filistin'i özgürleştireceğiz."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.