İsrail'den Sığınak Uyarısı Kaldırıldı, İran İHA'ları İmha Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, halkın sığınaklarda kalmasına gerek olmadığını açıkladı. İran tarafından gönderilen 100'den fazla insansız hava aracı, İsrail toprakları dışında imha edildi. İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki halkın sığınaklarda ya da buralara yakın bölgelerde durmasına gerek kalmadığını bildirdi.

İç Cephe Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin sığınaklarda ya da buralara yakın yerlerde durmalarına ilişkin yaptığı uyarıyı kaldırdı.

Öte yandan İsrail basını, İran'ın bu sabahki saldırıya misilleme için gönderdiği 100'den fazla kamikaze insansınız hava aracının (İHA) İsrail toprakları dışında imha edildiğini yazdı.

Haberde, İran'ın gönderdiği İHA'ların Suriye ve Ürdün üzerinde imha edildiği aktarıldı.

İran'ın gönderdiği İHA'ların tamamın İsrail toprakları dışında imha edildiğine ilişkin Tel Aviv'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıklamıştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.