İsrail'den Serbest Bırakılan İtalyan Parlamenterler Roma'ya Döndü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sırasında yasa dışı şekilde alıkoyduğu İtalyan parlamenterler bugün Roma'ya döndü.

Gazze'ye insani yardım taşırken 1 Ekim'de İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, bu sabah serbest kaldıktan sonra Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan tarifeli seferle öğleden sonra Roma Fiumicino Havalimanı'na ulaştı.

Parlamenterleri, havalimanında PD lideri Elly Schlein, Yeşil ve Sol İttifak lideri Angelo Bonelli ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri karşıladı.

Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi, burada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, iyi ama yorgun olduklarını belirterek, "Şimdi düşüncelerimiz Gazze'yle, hatta geri dönmeyen ve sürekli aklımızda olan tüm insanlarla birlikte. Çok şey oldu, ama yarın daha detaylı konuşacağız. İhlaller oldu, çok şey oldu. Yarın hep birlikte konuşacağız." dedi.

M5S Senatörü Marco Croatti de şu anda eve döndüğü için rahatlamadığını aksine öfkeli olduğunu belirterek, "Yasa dışı şekilde alıkonulan tüm aktivistlerin serbest bırakılması için mümkün olan her şeyin yapılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Bu konunun önemli olduğunu vurgulayan Croatti, "Herkesin dikkati canlı tutması ve şu anda gözaltında bulunan tüm İtalyanların eve dönmesini sağlaması gerekiyor. Şu anda bir tanımlama merkezindeler, biz bu sabah uçağa binmeden hemen önce sadece Büyükelçi'nin yardımcısını görebildik. Bu yüzden medyanın bu anda dikkatini bu insanlara yöneltmesi ve onlara biraz saygı gösterilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Croatti, İsrail'in saldırısı sonrasındaki dönemde de sürekli filodaki diğer aktivistlerle beraber olduklarının altını çizerek, "Biz tüm zaman boyunca bütün filodakilerle birlikteydik. Bizi kaydettikleri, izledikleri ve kontrol ettikleri bu merkezin içindeydik. Hapishaneye gitmek için minibüslere bindik sonra minibüslerden indirildik, ayrılmak zorunda kaldık. Fotoğrafımızı çektiler ve bizi tekrar minibüslere koydular." şeklinde konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığını duyurmuştu.