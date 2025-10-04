İsrail'den Serbest Bırakılan 7 Libyalı Aktivist İstanbul'a Ulaştı

Libya'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından alıkonulan Libyalı aktivistlerden 7'si, THY uçağıyla İstanbul'a gelen grup içinde yer aldı.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gemiden İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden serbest bırakılanlar hakkında bilgi verildi.

İsrail'in Ömer Muhtar gemisinden alıkoyduğu 7 Libyalı aktivistin İstanbul'a ulaşan THY uçağında bulunduğu belirtilen açıklamada, 10 aktivistin hala İsrail tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılan 7 Libyalı aktivistin isimleri de paylaşıldı.

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden 36'sı Türk olmak üzere toplam 137 kişi, Türkiye'nin tahsis ettiği uçakla İstanbul'a ulaşmıştı.

Ömer Muhtar gemisindeki aktivistler alıkonuldu

Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu.

Ömer Muhtar gemisinde 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.