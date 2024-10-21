İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir araca hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail, yerel saatle 17.05'te hava saldırısıyla Mezze Mahallesi'ndeki bir aracı hedef aldı.

Haberde, "Saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.