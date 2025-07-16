İsrail'den Şam'a Hava Saldırı: Genelkurmay Başkanlığı Hedef Alındı

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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasına hava saldırıları düzenledi. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef alan saldırıda yaralananlar olurken bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Güvenlik güçleri ayrıca Genelkurmay Başkanlığı binası yakınında bulunan Emevi Meydanı'nda güvenlik çemberi oluşturdu.

Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin de binanın içinden askeri ekipman ve evrakları çıkardığı görüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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