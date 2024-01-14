Üye Girişi
Haberler

İsrail'den rehinelerin sağ salim geri getirilemeyeceği açıklaması

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki operasyonunun rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti. Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.
The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli rehinelerin Gazze'ye kaçırılmasının 100. günü olması nedeniyle düzenlenen 24 saatlik mitingde konuşan emekli general Tibon, İsrail yönetimi ve ordusuna rehineler hususunda eleştirilerde bulundu.
Gazze'deki rehineler için bir araya gelen kalabalığa hitap eden Tibon, "100 gün sonra, İsrail ordusu operasyonlarının onları sağ salim eve getirmeyi başaramayacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.
Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler." dedi.
Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title