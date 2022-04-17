İsrail'den Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrine uçuşlar başladı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al'a bağlı Sundor'un, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki kenti Şarm eş-Şeyh'e doğrudan uçuşlara başladığı bildirildi.

El Al Hava Yollarının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şarm eş-Şeyh'e ilk ticari uçuşu başlattığımız için mutlu ve heyecanlıyız." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Şarm eş-Şeyh istikametine düzenlenen ilk ticari uçuş münasebetiyle yolcuların da katılımıyla tören düzenlendi.

Tel Aviv-Şarm eş-Şeyh hattının Sundor Hava Yolu şirketi tarafından kullanılacağı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise İsrailli şirketler Arkia ve Israir Hava Yolu firmalarının yanı sıra Mısır şirketlerinin de aynı hatta seferlerine başlayacağını açıkladı.

İsrail ve Mısır arasında gelişen ilişkiler

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Şarm eş-Şeyh kentinde 22 Mart'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in katılımıyla üçlü zirve düzenlenmişti.

İsrail ev sahipliğinde 27-28 Mart'ta düzenlenen Necef Zirvesi'ne de Mısır'ın yanı sıra ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları katılmıştı.