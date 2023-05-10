İsrail'den, 'Mısır'ın Gazze'de ateşkes talebini inceliyoruz' açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Mısır'ın, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla ateşkes istediğini ve ülkesinin bu talebi incelediğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Mısır'ın, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla ateşkes istediğini ve ülkesinin bu talebi incelediğini söyledi.

Bakan Cohen, İsrail'in resmi yayın kuruluşu "KAN" televizyon kanalına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen, "Mısırlılar bizden ateşkes istedi, Mısır ile güçlü bir güvenlik işbirliğimiz var ve konuyu inceliyoruz. (Askeri) Operasyonun devamına ve her türlü senaryoya hazırız ve ayrıca yedek kuvvetleri askere almaya da hazırız." diye konuştu.

Ateşkesin resmi olarak duyurulmasına kadar savunmaya ve saldırmaya devam edeceklerini kaydeden Cohen, "(İslami) Cihad Hareketi saldırmaya devam ederse bunun bedeli çok ağır ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada KAN, ismini vermediği İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar'ın, ateşkes sağlanması için İsrail, Gazze ve Filistin Yönetimi'ne mesajlar gönderdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, operasyonun amaçlarına dün gece İslami Cihat liderlerine suikast düzenlenerek ulaşıldığı ifade edildi.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes yakın

İsmini vermek istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Katar ve BM öncülüğünde Filistinli gruplar ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çabalarının ateşkesle sonuçlanmaya yakın olduğunu belirtti.

Kaynak, "Çabalar devam ediyor ancak henüz nihai ateşkese ulaşılamadı." diye konuştu.

Mısır devlet televizyonlarından Extra News, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise AA muhabirinin ateşkese ilişkin sorusuna "yorum yapmayacakları" yanıtını vermişti.

İsrail ve Filistin basınında, gün içinde Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM), taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığı haberleri yer almıştı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.