İsrail'den Mısır'a "gerilimi tırmandırmaması için Filistinli gruplara baskı" talebi

İsrail'in Mısır'dan gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak için Filistinli gruplara baskı yapmasını istediği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, 31 Mart'ta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Filistin topraklarındaki artan gerginliğe ilişkin görüştü.

Haberde bu görüşmenin, İsrail'in Mısır'ı "Filistinli gruplara gerilimi tırmandırmaması için baskı yapmaya sevk etmesi" girişimleri çerçevesinde geldiği kaydedildi.

İsrail Savunma bakanından Gazze'ye tehdit

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesine yaptığı açıklamada, Hamas'ın halihazırda bir gerginlik istemediğini ancak bir tırmanış olabileceğini varsaydıklarını belirtti.

Gantz, Hamas ve İslami Cihad da dahil olmak üzere Gazze sakinlerinin "nasıl bir ramazan istediklerini seçmeleri gerektiğini" aktardı.

Gazze'den İsrail aleyhinde bir girişim olması durumunda Gazze'yi "acı çekmekle" tehdit eden Gantz, Gazzelilerin "kendilerini kurtarması gerektiğini" ileri sürdü.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesi

Yediot Ahranot'ın haberinde, Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas'ın şu anda gerginliğin tırmanmasını önlemeye çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, İsrail'in Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki saldırıya yanıt vermesi ihtimalinden endişelenmesi gerektiği belirtiliyor.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin yakınlarında 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Şin-Bet, öldürülen 3 Filistinlinin, daha önce Tulkerm'de silahlı saldırı düzenlediği ve ilerleyen günlerde de başka saldırılar düzenlemek için hazırlık yaptığı iddia edilmişti.