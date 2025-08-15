İsrail'den Mervan el-Bergusi'ye Baskın: Ailesi Tepki Gösterdi

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin ailesi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bergusi'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mervan'ın yüz hatlarındaki değişim, yaşadığı yorgunluk ve açlık karşısında şok olduk. Cezaevindeki sağlık durumundan ve idamından ciddi şekilde endişe ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bergusi ve diğer tüm Filistinli tutukluların güvenliği için uluslararası kurumlara ve Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı yapılarak, uluslararası toplumun tutukluların haklarını koruması ve derhal serbest bırakılmaları için adım atması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'yi tutulduğu hücreye baskın düzenlemişti.

Hücrede Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.