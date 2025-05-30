İsrail'den Macron'a Açık Mesaj: 22 Yeni Yerleşim Birimi Onaylandı

İsrail'den Macron'a Açık Mesaj: 22 Yeni Yerleşim Birimi Onaylandı
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilecek 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin onaylanmasının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir mesaj olduğunu belirtti. Katz, bu kararın tarihi bir an olduğunu ve Filistin'in tanınması sürecine karşı bir ret olarak yorumlandığını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasının Filistin devletini tanıyabileceklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "açık bir mesaj olduğu" yorumunda bulundu.

İsrail medyasında yayımlanan habere göre Katz, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde inşasına onay verilen 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminden biri olan Sa-Nur'a gitti.

Katz, burada yaptığı açıklamada, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasının "tarihi bir an olduğunu" iddia etti.

İsrail'in bu kararının Filistin'i tanıyabileceklerini söyleyen "Macron ve arkadaşlarına açık bir mesaj olduğunu" ileri süren Katz, "Bu (22 yasa dışı yerleşimin inşasına onay verilmesi) Macron ve arkadaşlarına açık bir mesaj; onlar, kağıt üzerinde Filistin'i tanıyacak ve biz sahada Yahudi İsrail devletini kuracağız. O kağıt (Filistin'i tanıma kararı) tarihin çöp kutusuna atılacak." ifadelerini kullandı.

İsrail kabinesi, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin kurulmasına onay vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin Filistin'i tanıyabileceğini söylemişti. Macron, bugün Singapur'da yaptığı açıklamada da Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni tek taraflı ilhak edebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin kentlerini hatta köylerini bile birbirinden ayrılan bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

Bu yasa dışı yerleşim birimlerindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilerin köylerine saldırıyor, evleri, araçların yanı sıra tarım arazilerini ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını kesiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da işgalin boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatı daha da güç hale geliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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