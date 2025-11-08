Haberler

İsrail'den Lübnan'a Yeni Hava Saldırısı ve Tahliye Uyarısı

Güncelleme:
İsrail, Lübnan'ın güneyinde başlattığı yeni hava saldırısı dalgasıyla birlikte bölgedeki köylerin sakinlerine tahliye uyarısında bulundu. Gerginlik, yaklaşık bir yıl süren ateşkese rağmen devam ediyor.

ZAVTAR EL-ŞARKİYE, 8 Kasım (Xinhua) -- İsrail perşembe günü Lübnan'ın güneyinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlatarak bölgedeki birkaç köyün sakinlerine tahliye uyarısında bulundu. Yaklaşık bir yıldır süren ateşkese rağmen taraflar arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor.

