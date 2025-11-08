İsrail'den Lübnan'a Yeni Hava Saldırısı ve Tahliye Uyarısı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde başlattığı yeni hava saldırısı dalgasıyla birlikte bölgedeki köylerin sakinlerine tahliye uyarısında bulundu. Gerginlik, yaklaşık bir yıl süren ateşkese rağmen devam ediyor.
ZAVTAR EL-ŞARKİYE, 8 Kasım (Xinhua) -- İsrail perşembe günü Lübnan'ın güneyinde yeni bir hava saldırısı dalgası başlatarak bölgedeki birkaç köyün sakinlerine tahliye uyarısında bulundu. Yaklaşık bir yıldır süren ateşkese rağmen taraflar arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel