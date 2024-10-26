İsrail'den Lübnan'a İHA'lı Saldırı ve Tahliye Emri
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah kalesi Dahiyeh'e insansız hava araçları ile saldırı düzenledi ve çevresindeki sivillere derhal tahliye emri verdi.
- İsrail'den Lübnan'a İHA'lı saldırı
İsrail'den Hizbullah'ın kalesi Dahiyeh'e tahliye emri
BEYRUT - İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenledi. Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh'in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.
İsrail'den tahliye emri
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.