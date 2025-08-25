İsrail'den Lübnan'a Hizbullah Çıkışı: Askeri Varlık Aşamalı Olarak Azaltılacak

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılacağını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın elindeki silahların bu yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin kararının "önemli olduğu" belirtildi.

Bu kararın "Lübnan'ın egemenliğini geri kazanması ve devlet kurumlarının, ordunun ve yönetimin otoritesini devlet dışı aktörlerin etkisinden bağımsız olarak yeniden tesisi için önemli bir fırsat" olduğu savunuldu.

Tel Aviv'in Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik çabalarda Beyrut'a destek vermeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılması dahil bazı adımlar atacağı savunuldu.

Silahlarının toplanması kararı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.