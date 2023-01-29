İsrail'den Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen Filistinlinin evinin kapatılması kararı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin evini, yıkıma hazırlık için kapatma kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Kabinesi" olarak bilinen Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakanlar Komitesinde alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısında " Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen Hayri Alkam'ın evinin yıkıma hazırlık için kapatılması" yönünde karar alındığını ifade etti.

Toplantıda failin ailesinin ulusal sigorta ve diğer avantajlardan mahrum edilmesinin kararlaştırıldığını kaydeden Netanyahu, ayrıca yakınlarına kimlik kartı (ikamet kimliği) verilmemesi yönünde karar alındığını, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun yasa tasarısı olarak tartışılacağını aktardı.

Netanyahu diğer yandan, ateşli silah ruhsatı kapsamının genişletilmesi ve prosedürlerin hızlandırılmasıyla daha fazla İsraillinin silah almasının önünün açılacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri takviye etmek için de bazı kararlar alındığını belirten Netanyahu, konunun detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini; hızlı bir operasyonla faillerin evlerini yıkacaklarını söylemişti.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 27 düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.