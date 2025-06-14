İsrail'den Kirmanşah ve Loristan'a saldırı: Kışla ile otomotiv fabrikası vuruldu

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- İsrail'den Kirmanşah ve Loristan'a saldırı: Kışla ile otomotiv fabrikası vuruldu İsrail, İran'ın Kirmanşah eyaletine düzenlediği hava saldırısında Mahideşt kentindeki İmam Hasan Kışlası ile Loristan eyaletine bağlı Burucerd'deki bir otomotiv fabrikasını hedef aldı.

- İsrail'den Kirmanşah ve Loristan'a saldırı: Kışla ile otomotiv fabrikası vuruldu

TAHRAN - İsrail, İran'ın Kirmanşah eyaletine düzenlediği hava saldırısında Mahideşt kentindeki İmam Hasan Kışlası ile Loristan eyaletine bağlı Burucerd'deki bir otomotiv fabrikasını hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda sivil yapının da vurulduğu belirtildi.

İsrail, İran'ın Kirmanşah eyaletine saldırı düzenledi. Saldırıda İmam Hasan Kışlası ile Burucerd'deki bir otomotiv fabrikasının hedef alındığı bildirildi. Saldırı sırasında kışlada art arda patlamalar meydana gelirken, bölgeyi yoğun siyah dumanın sardığı aktarıldı. Loristan eyaletinin kuzeybatısında yer alan Oştorinan kentinin bazı noktalarının da hedef alındığı, ayrıca Burucerd kentinde bulunan bir otomotiv fabrikasının saldırıda isabet aldığı ifade edildi.

İsrail, birçok sivil merkezi hedef aldı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının birçok sivil noktayı da hedef aldığını bildirdi. Haberde, İlam eyaletine bağlı Musiyan kentinde bir itfaiye binasının vurulduğu, ayrıca Huzistan eyaletindeki Abadan şehrinde yer alan Şehit Tendguya Anıtı'nın da hava saldırılarında hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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