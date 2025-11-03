Haberler

İsrail'den Kassam Tugayları'na Güvenli Geçiş Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkes sonrası sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin güvenli geçişine izin vermeyeceğini açıkladı. Aşırı sağcı yetkililer, bu duruma tepki göstererek Kassam üyelerinin yok edilmesini veya hapse atılmasını istedi.

İsrail yönetiminin varılan ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin çekildiği hattın gerisinde kalan, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin güvenli geçişine karşı olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, İsrail yönetiminin sarı hattın gerisinde kalan yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin silahlarını bırakmaları halinde güvenli geçişini değerlendirdiği ifade edildi.

Bu iddianın basında yayılmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında olduğu bazı isimler tepki gösterdi.

Ben-Gvir, yerel basına verdiği demeçte, sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin ya öldürülmesini ya da hapse atılmasını isteyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'dan güvenli geçişe izin vermemesi çağrısı yaptı.

Söz konusu haberler ve aşırı sağcı isimlerden gelen tepkilerin ardından adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin batısına güvenli geçişine izin vermediğini belirtti.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

Gazze'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri, sarı hat olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.

Bu çizginin doğusunda ve İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgelerde yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Usta oyuncunun ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

Tartıştığı antrenör hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.