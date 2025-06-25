İsrail'den İran Merkez Bankası'na Terör Örgütü İlanı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Merkez Bankası ile bazı İranlı kurum ve yetkilileri 'terör örgütü' olarak tanımlayan bir kararname imzaladı. Bu karar, yeni ekonomik yaptırımların habercisi olarak değerlendiriliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Merkez Bankası ile bazı İranlı kurum ve yetkilileri "terör örgütü listesi" kapsamına alan bir kararname imzaladığını duyurdu.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, İran Merkez Bankası'nın yanı sıra ülkedeki iki banka ve İran silahlı kuvvetlerine bağlı bir şirket ile 3 üst düzey İranlı yetkilinin de "terör örgütü ve mensubu" olarak tanımlandığını belirtti.

Söz konusu kararın "yeni ekonomik yaptırımlar" anlamına geldiğini kaydeden Katz, ancak bu yaptırımların içeriği ya da nasıl uygulanacağı konusunda bilgi paylaşmadı.

Katz, açıklamasında "Mossad ve Ulusal Ekonomik Savaş Merkezi'nin talebi üzerine, İran terör rejiminin finansman sisteminin kalbine darbe vurmayı amaçlayan İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan eden özel bir emir imzaladım." ifadesini kullandı.

İran'ın merkez bankasının, milyarlarca doları "ölümcül terörizme" akıtan bir kanal olduğunu öne süren Katz, Devrim Muhafızları aracılığıyla Hizbullah, Husiler, Irak'taki Şii milisler, Hamas ve işgal altındaki Batı Şeria'nın "terörizmini" finanse eden "Ayetullah rejiminin" en çok zarar verdiği yerlerden vurulduğunu iddia etti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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