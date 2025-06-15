İsrail'den İran'ın Nükleer Programına Devam Eden Saldırılar

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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceklerini belirtti. 13 Haziran'da gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda üst düzey askeri ve sivil kayıplar yaşandı. Türkiye dahil bazı ülkeler, İsrail'in bu eylemlerini kınadı.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

Ben-Gvir, saldırılarda hasar görmüş bir binanın içinde yaptığı konuşmayı, "Tanrı'nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek" ifadeleriyle X hesabından paylaştı.

"İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırması gerekiyordu." diyen aşırı sağcı Bakan, ülkesinin, "İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini" belirtti.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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