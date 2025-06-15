İsrail'den İran'ın Başkentine Saldırı

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İsrail'in Tahran Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlediği saldırıda, bina mini dron ile vuruldu. Saldırı sonucu bazı emniyet mensupları yaralandı.

İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniye Müdürlüğü binasının vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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