İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Tehdidi

İsrailli askeri bir yetkili, ülkesinin bölgedeki "silahlanma yarışı" gerekçesiyle İran'a karşı yeni bir saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.

İsrail'in Maariv gazetesine konuşan ancak adı açıklanmayan yetkili, "Ortadoğu'daki gelişmeleri ve İran'daki hareketliliği yakından izliyoruz. İsrail ve İran, sürekli bir silahlanma ve öğrenme yarışı içinde. Bir dizi senaryoya hazırlanıyoruz, bunlardan biri de İran'a yeniden saldırı düzenlemek zorunda kalmamız olabilir." dedi.

Yetkili, son saldırılarda İran'ın ağır bir darbe aldığını öne sürerek, "Tahran, uğradığı zararların ve İsrail ordusunun kapasitesinin farkında." ifadelerini kullandı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.