İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Başlatıldı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca İsraillilere sığınaklardan ayrılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

(ANKARA) - İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef aldıklarını bildirdi.

IDF tarafından yapılan açıklamada  "Şu anda İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

IDF, ayrıca İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama uyarısında bulundu. IDF, "Bölgedeki hareketlilik azaltılmalı ve büyük toplantılardan kaçınılmalıdır. Uyarıyı aldıktan sonra sığınaklara girilmeli ve resmi bir duyuru gelene kadar orada kalınmalıdır" uyarısı yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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