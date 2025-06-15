İsrail'den İran'a Yeni Hava Saldırıları: 80 Hedef Vuruldu

(ANKARA) - İsrailli askeri bir yetkili, İsrail basınına konuşarak, İran'da vurulması planlanan çok sayıda hedefin hala listelerinde olduğunu belirtti. Yetkili, dün gece Tahran'da yaklaşık 80 hedefin vurulduğunu, bunlar arasında askeri ve nükleer faaliyetleri destekleyen yakıt sahalarının da bulunduğunu açıkladı.

İsrail basınına bugün konuşan bir askeri yetkili, "İsrail'in İran'da vurmayı planladığı hedeflerin hala büyük bir listesinin olduğunu" söyledi. İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceğini söylemeyi reddeden yetkili, israil'in, dün akşam Tahran'da yaklaşık 80 hedefi vurduğunu sözlerine ekledi.

İsrailli askeri yetkili, hedeflerin askeri ve nükleer operasyonları destekleyen iki adet ikili kullanımlı İran yakıt sahasını da içerdiğini dile getirdi.