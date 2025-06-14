İsrail'den İran'a Şiddetli Saldırılar

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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan gibi kentlerine hava saldırıları düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın haber kaynakları, bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran'ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenledi.

Buna göre, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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