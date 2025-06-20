İsrail'den İran'a Saldırı: Tebriz Havalimanı Hedef Alındı

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İsrail, İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda Tebriz Havalimanı'nın yakınlarını da hedef aldı. Doğu Azerbaycan Valiliği, saldırıların detaylarını açıkladı ve bölgedeki radar tesisinin vurulduğunu duyurdu.

İsrail, İran'a saldırılarında Tebriz Havalimanı'nın yakınını hedef aldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist rejim, bu sabah İlhçi bölgesinde ve Tebriz Şehid Medeni Uluslararası Havalimanı çevresinde iki noktaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklara göre, saldırının düzenlendiği bölgedeki radar tesisi de vuruldu.

Öte yandan Erdebil'de bir füze rampası ve Tahran'da bir apartman dairesinin de İsrail tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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