İsrail'den İran'a Saldırı: Natanz Nükleer Tesisleri Vuruldu, 2 Ölü

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İsrail ordusu, Tahran ve Kum'a düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları'na ait üst düzey bir komutanı öldürdü. Saldırılarda biri 16 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

- İsrail'den Natanz Nükleer Tesisine, Tahran ve Kum'a saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İsrail Savunma Bakanı Katz: "Kudüs Gücü'nün Filistin'den sorumlu üst düzey komutanı öldürüldü"

TAHRAN - İsrail ordusu, sabah saatlerinde başta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi olmak üzere Tahran ve Kum kentlerine saldırı düzenledi. Kum'daki saldırıda biri 16 yaşındaki bir genç olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Kum'daki saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Filistin'den sorumlu üst düzey komutanı Said İzedi'nin öldürüldüğünü belirtti.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını 9'uncu günde sürdürüyor. İran'da İsfahan Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi başta olmak üzere şehrin bazı bölgelerine saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Lencan, Mobareke, Şehreza ve İsfahan'ın bazı bölgelerinde Siyonist rejim saldırıları yaşandı. İsfahan'daki nükleer tesis de bu saldırıların hedefi oldu. Ancak hava savunma sistemleri etkin bir şekilde karşılık verdi. Halkımıza bölgede hiçbir tehlikeli madde sızıntısı yaşanmadığı ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı konusunda güvence veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kum'da 2 kişi hayatını kaybetti

Kum Kriz Yönetimi Merkezi de sabah saatlerinde Kum şehrine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Sivillerin yaşadığı bir binaya düzenlenen saldırıda biri 16 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

"Kudüs Gücü'ne bağlı Filistin Tümeni Komutanı İzedi öldürüldü"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise yaptığı açıklamada, Kum kentindeki bir binaya düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Filistin'den sorumlu üst düzey komutanı Said İzedi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Katz, İzedi'nin "7 Ekim saldırısı öncesinde Hamas'ı finanse ettiğini ve silahlandırdığını" söyledi.

Tahran bir kez daha hedefte

İran medyası başkent Tahran'ın batı ve doğu kesimlerinde birçok patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Tahran'a yönelik saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve İsrail saldırılarına etkin şekilde karşılık verildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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