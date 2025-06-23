İsrail'den İran'a Mesaj: 'Savaşı Bitirin Yoksa Rejim Devrilecek'

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İsrailli yetkililer, ülkenin İran'ın önemli noktalarına düzenlediği saldırılarla İran'a savaşı sonlandırması için 'rejim devrilecek' mesajı verdiğini açıkladı. Saldırılar, Devrim Muhafızları ve Tahran'daki stratejik hedefleri kapsıyor.

İsrailli yetkililer, ülkelerinin bugün İran'ın sembol mekanlarına düzenlediği saldırılarla "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek mesajı" verdiğini öne sürdü.

İsrail medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, İsrail ordusunun "Devrim Muhafızları Ordusu İç Güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail'in yıkılışına ilişkin 'geri sayım yapan' saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurmasının "mesaj" niteliğinde olduğunu savundu.

Söz konusu yetkililer, bu saldırılar üzerinden İran'a "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek" mesajının verildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Tahran'ın merkezinde çok sayıda stratejik noktaya saldırılar düzenlediğini iddia etmişti.

Katz, İsrail savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu İç Güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail'in yıkılışına ilişkin 'geri sayım yapan' saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurduklarını iddia etmişti.

Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu açıklanmış, İsrail dış istihbarat servisi Mossad, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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