İsrail'den İran'a Hava Saldırısı: Ateşkes Öncesi Füzeler Vuruldu

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İsrail ordusu, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkes öncesinde İran'daki füze rampalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, ateşkesin uygulamaya girmesinden dakikalar önce gerçekleşti.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarını vurduğunu belirterek, saldırılara ilişkin video görüntüleri yayınladı.

İsrail'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasında ateşkesin uygulamaya girdiği duyurusundan dakikalar öncesinde yapıldı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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