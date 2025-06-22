İsrail'den İran'a Hava Saldırısı: 430 Ölü

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan eyaletinin Şahrud kentindeki karadan karaya füze üretim tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları tarafından istihbarata dayalı bir saldırı yapıldığı ileri sürülen açıklamada, İran'ın Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı karadan karaya füze motoru üretim tesisine hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'e fırlatılan füzelerin motorlarının üretiminde kullanılan kritik makinelerin bulunduğu tesisin İran'ın füze üretme kapasitesine zarar vermek için hedef alındığı iddia edildi.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.