İsrail'den İran'a Hava Saldırıları: Operasyon Daha Yeni Başlıyor

- İsrail'den Tebriz, Şiraz ve Natanz'a saldırı

İsrail: "Operasyon daha yeni başlıyor"

TEBRİZ - İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentinde hava üssünü, Şiraz'da füze üretim tesisi ile Natanz kentindeki nükleer tesisi hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, "Operasyon daha yeni başlıyor" diyerek saldırıların devam edeceğini ifade etti.

İsrail, İran'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, İran'ın Tebriz, Şiraz ve Natanz kentlerine saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Tebriz Havalimanı yakınındaki bir hava üssünü, Şiraz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait füze üretim tesisini, Natanz'da ise nükleer tesisi hedef aldı. Vurulan noktalardan yoğun duman yükseldi. İsrail ordusu, İran'ın ana nükleer zenginleştirme tesisi Natanz'ın gerçekleştirilen saldırılarda ciddi hasar gördüğünü aktardı. İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, İsrail'in kademeli bir saldırı planı üzerinde çalıştığını ve operasyonun uzun sürebileceğini, başka saldırıların da gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Defrin, "Operasyon daha yeni başlıyor" diyerek ordunun İran'ın planlarını takip ettiğini ve "İran'dan gelecek karşılığı hazırlandığını" söyledi.