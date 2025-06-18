İsrail'den İran'a Hava Saldırıları: 50'den Fazla Savaş Uçağı Katıldı

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İsrail ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik 50'den fazla savaş uçağıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların, İran'ın nükleer programını engellemeyi amaçladığı belirtildi. Olayda çok sayıda üst düzey komutan ve nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece saatlerinde 50'den fazla savaş uçağının İran'daki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç saat içerisinde, hava kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağı İran'daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı başlattı." ifadelerine yer verildi.

İsrail, bu saldırıların İran'ın nükleer programını engellemeyi amaçladığını öne sürerek, Tahran'daki bir santrifüj üretim tesisinin de hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Hedef, İran rejiminin nükleer silah üretme amacıyla uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma çabasını engellemekti." denildi.

İsrail ordusu ayrıca, İran'ın İsrail'e fırlattığı ve atmaya devam ettiği karadan karaya füzelerin montaj üsleri ile hammadde üretim tesislerinin de vurulduğunu iddia etti.

Açıklamada, uçaksavar sistemlerine ait ekipmanların üretildiği tesislerin de saldırıya uğradığı belirtildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Güncel
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