İsrail'den İran'a Geniş Ölçekli Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Tahran'ı hedef alan hava saldırılarında 70'ten fazla savaş uçağı kullandığını açıkladı. Saldırının İran hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği iddia ediliyor.

(ANKARA) – İsrail ordusu, Tahran'a yönelik gece boyunca düzenlenen geniş çaplı hava saldırılarına 70'ten fazla savaş uçağının katıldığını ve başkent ile çevresinde yaklaşık 40 hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, saldırının İran hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesi sayesinde uçakların Tahran semalarında "serbestçe" uçabildiğini ileri sürdü. "Artık Tahran dokunulmaz değil; başkent İsrail saldırılarına açık" diyen Defrin, bunun İsrail'in İran topraklarına şimdiye kadarki en derin taarruzu olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise dün gece hava savunma sistemleri ile İsrail'e ait 2 adet, bugün de bir F-35 uçağının vurulduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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