İsrail'den Hamas ile Ateşkes Anlaşması

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile 19 Ocak Pazar gününden itibaren Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılan anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, rehinelerin iadesine ilişkin taslağı onayladı. Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin takvim 19 Ocak 2025 Pazar günü yürürlüğe girecek" ifadeleri yer aldı.