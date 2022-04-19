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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait silah üretim atölyesini vurduğunu açıkladı.

- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

HAN YUNUS - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait silah üretim atölyesini vurduğunu açıkladı.

Filistin yerel kaynaklarına göre İsrail'e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusunda Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait silah üretimi yapılan bir atölyeyi 6'dan fazla füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, atölyede büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

"Hamas'a ait silah üretim atölyesi imha edildi"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde birden fazla noktaya saldırı düzenlediği, Hamas'a ait silah üretim atölyesinin imha edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Saldırı, bu gece ateşlenen rokete karşılık olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Gazze'den ateşlendiği belirtilen roketin hava savunma sistemiyle püskürtüldüğü kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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