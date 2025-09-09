İsrail'den Gazze Şehrine Tahliye Emri, Can Kaybı 64 Bin 605'e Ulaştı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinde Gazze şehir merkezinin tamamen boşaltılmasına yönelik tahliye emri yayınladı. IDF, bir milyondan fazla Filistinliyi "güvenli" olduğunu iddia ettiği diğer çatışma bölgelerine gitmeleri için zorla yerinden ederken; Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 83 kişinin daha cansız bedeninin bölgedeki hastanelere getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki en büyük yerleşim merkezi olan Gazze şehir merkezinde yaşayan yaklaşık bir milyon insan için tahliye emri yayınladı. İsrail ordusunun Arapça sözcüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gazze kentindeki ve tüm mahallelerindeki tüm sakinlere ve orada bulunan herkese… Güvenliğiniz için derhal tahliye olun" ifadeleri kullanıldı. IDF, bölge halkını El-Mevasi'deki "insani güvenli bölgeye" gitmeye zorlarken, burada gıda ve tıbbi yardım sağlayacağını ileri sürdü.

Daha önceki tahliye emirleri yalnızca belirli bölgelerle sınırlıyken bu emrin bütün bölgeyi kapsıyor olması, İsrail'in işgal planına hız verdiği şeklinde yorumlandı.

El-Mevasi ve diğer "güvenli bölge" ilan edilen noktalar savaş boyunca çok kez IDF'in hedefi oldu ve Birleşmiş Milletler, Gazze'de hiçbir yerin gerçekte "güvenli bölge" olarak kabul edilemeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi tarafından ortaya atılan ateşkes önerilerinin İsrail ve Hamas müzakerecilerini yeniden masaya oturtabileceğine dair umutlar bulunsa da son haftalarda Gazze şehir merkezi ve çevresinde IDF'nin askeri faaliyetleri yoğunlaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin 50'den fazla binayı yıktığını ve bunun İsrail'in Gazze kent merkezini işgal etmek üzere bu ay açık açıkladığı "ana kara operasyonunun sadece başlangıcı" olduğunu söyledi. Netanyahu, Gazze'nin ele geçirilmesinin Hamas'ı elindeki rehineleri serbest bırakmaya zorlayacağını savundu.

Gazze'de can kaybı 64 bin 605'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde hayatını kaybeden 83 ve yaralanın 223 Filistinlinin daha bölgedeki hastanelere getirildiğini açıkladı. Bu verilerle birlikte, savaşın başından bu yana toplam can kaybı 64 bin 605'e, yaralı sayısı ise 163 bin 319'a yükseldi. Son 24 saatte öldürülen Filistinlilerden en az 14'ünün insani yardım beklerken öldürüldüğü belirtildi.