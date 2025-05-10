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İsrail'den Gazze Savaşı Açıklaması: İki Yıl Sürebilir

İsrail'den Gazze Savaşı Açıklaması: İki Yıl Sürebilir
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İsrailli bir emniyet yetkilisi, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmaların Hamas'ı yenmek için en az 2 yıl sürebileceğini öngördü. Güvenlik kabinesi, saldırıların genişletilmesi planını kabul etti.

İsrailli bir emniyet yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın 2 yıl daha sürebileceğini iddia etti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, ismi verilmeyen bir emniyet yetkilisi, "Hamas'ı yenmek için Gazze'deki şiddetli çatışmaların en az 2 yıl sürebileceğini" öngördü.

Söz konusu yetkili, "bu görevi tamamlamak için muhtemelen iki yıla ihtiyaçları olacağını" dile getirdi.

İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 28 Nisan'da Kudüs'te düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini söylemişti.

İsrail güvenlik kabinesi 5 Mayıs'ta, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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