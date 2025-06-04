İsrail'den Gazze'deki Alıkonulan 9 Filistinli Serbest Bırakıldı

İsrail'den Gazze'deki Alıkonulan 9 Filistinli Serbest Bırakıldı
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında alıkoyduğu bir çocuk ve bir kadın da dahil olmak üzere 9 Filistinlinin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılanlar, hastanelere nakledilerek aileleriyle bir araya getirildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar sırasında alıkoyduğu bir çocuk ve bir kadının da aralarında bulunduğu 9 Filistinliyi, aylarca süren işkence ve açlık koşullarının ardından serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 9 esirin serbest bırakılmasına, Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesine nakledilmesine ve aileleriyle bir araya gelmelerine aracılık ettiklerini açıkladı.

Kızılhaç ekiplerinin, serbest bırakılan esirleri muayene için Gazze Şeridi'ndeki hastanelere naklettiği, kendilerine kıyafet ve kişisel hijyen malzemeleri sağladığı aktarılan açıklamada, esirlere aileleriyle iletişim kurmaları için telefon sağlandığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana binlerce Gazze sakinine dair hiçbir bilgi paylaşmadan, sistematik bir şekilde gizli ve zorla kaybedilme politikası yürüttüğünü ifade etmişti.

Açıklamada, gözaltına alınanların son derece ağır ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu, amacın "maksimum fiziksel ve psikolojik zarar vermek" olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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