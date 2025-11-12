Haberler

İsrail'den Fransa'ya Tepki: Güvenlik Fuarında İzin Verilmeyen Şirketler Üzerine Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, gelecek hafta düzenlenecek güvenlik fuarına katılacak 45 İsrail şirketinden 8'ine izin vermedi. İsrail, bu duruma şaşkınlık ve öfkeyle yanıt vererek, iki ülke ilişkilerinin zarar göreceği uyarısında bulundu. Fransa, kararını Filistin halkına destek veren örgütlerin protestolara neden olabileceği endişesiyle açıkladı.

İsrail, Fransa'nın Paris'te gelecek hafta düzenlenecek güvenlik fuarına katılacak 45 İsrailli şirketten 8'ine izin vermeme kararı almasına tepki gösterdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Fransız yetkililer İsrail'e, fuara katılım başvurusunda bulunan 45 şirketin listesinin incelendiğini ve 8 şirkete katılım izni verilmeyeceğini bildirdi.

Fransız tarafı, kararın gerekçesi olarak bu şirketlerin 18-25 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan "Milipol Paris" güvenlik fuarına katılımı halinde Filistin halkına destek veren örgütlerin protestolar düzenleyebileceği endişesini gösterdi.

Kanal 12, "İsrail'de Fransa'nın kararına şaşkınlık ve öfkeyle tepki gösterildi. Bu kararın, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de yürürlükte olan ateşkese rağmen alınması dikkat çekti." ifadelerine yer verdi.

Haberde, İsrail'in, Paris'in bu tutumunun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da zedeleyeceği uyarısında bulunduğu ve Fransa'ya karşı diplomatik ve medya düzeyinde sert bir yanıt vermesinin beklendiği belirtildi.

İsrailli bir yetkili, kanala yaptığı açıklamada, "Bu adımın iki ülke ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız makamlarının, fuara katılmasına izin verilmeyen 8 İsrailli şirketin isimlerini bugün açıklaması bekleniyor.

Öte yandan İsrael Hayom gazetesine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv'in Paris Büyükelçiliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararının geri çekilmesi için girişim başlattı.

Haziran ayında Paris'te düzenlenen hava fuarında da benzer bir gelişme yaşanmış, Fransız hükümeti adına hareket eden organizatörler, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin stantlarından saldırı silahlarının kaldırılmasını talep etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Paris'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'deki insani durumun felaket boyutlarına ulaştığını söylemişti.

Macron, "Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardımların güvenli şekilde ve Birleşmiş Milletler gözetiminde ulaştırılması sağlanmalı. Uluslararası insani hukuk tamamen uygulanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in Batı Şeria'yı kısmen veya tamamen ilhak etmesi durumunda bunun "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceğini vurgulamıştı.

Macron, "İsrail'in Batı Şeria'da süren yerleşim faaliyetleri ve yerleşimcilerin şiddeti tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu durum bölgenin istikrarını tehdit ediyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor." demişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı

Ünlü hastane kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi

Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.