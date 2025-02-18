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İsrail'den Filistinlilerin Ülkeden Ayrılmalarını Teşvik Eden Yeni Yönetim Birimi Kuruluyor

İsrail'den Filistinlilerin Ülkeden Ayrılmalarını Teşvik Eden Yeni Yönetim Birimi Kuruluyor
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü olarak ülkeden ayrılmasını' teşvik etmek amacıyla özel bir yönetim birimi kurulmasına yönelik talimat verdi. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere nakletme planı ile ilişkili olarak değerlendiriliyor.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Gazze'den görüntüler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü olarak ülkeden ayrılmasını" teşvik etmek üzere özel bir yönetim birimi kurulması talimatı verdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü olarak ülkeden ayrılmasını" teşvik etmek üzere özel bir yönetim birimi kurulması talimatı verdiğini bildirdi.

Söz konusu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri komşu ülkelere nakletme planının ardından geldi. Katz ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın plana güçlü destek verirken, Filistinliler ve Arap liderler planı kınamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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