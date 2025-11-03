Haberler

İsrail'den Filistinli Tutuklular için İdam Ceza Tasarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Bu adım, yıllardır devam eden infazları kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Filistin Esirler Cemiyeti, gelişmelerin mevcut suçların yasalarla meşrulaştırılması olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı ile esirlere yönelik yıllardır devam eden infazları yasalaştırarak kalıcı hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesince kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik yasadışı idamları durdurmadığı; gözaltı veya sorgulama sırasındaki kasıtlı infazlara, suikast ya da ölümcül tıbbi ihmallere devam ettiği vurgulandı.

Bugün yaşanan gelişmelerin "var olan ve onlarca yıllardır devam eden bir suçun kalıcı hale getirilmesi için atılan ek bir adım" olduğu, bunun da yasalar, mevzuatlar ve askeri emirler aracılığıyla meşrulaştırarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu rakamın sadece açıklananlar olduğu belirtildi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Kabine sonrası Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Rus uyruklu sevgilisini 75 bıçak darbesiyle öldürdü

Rus uyruklu sevgilisini 75 bıçak darbesiyle öldürdü
Sürücülerin trafikteki kavgası kamerada

Yaşlı kadının çabaları fayda etmedi! Yol ortasında dehşet saçtılar
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.