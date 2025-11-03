İsrail'den Filistinli Tutuklular için İdam Ceza Tasarısı

İsrail'in Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı ile esirlere yönelik yıllardır devam eden infazları yasalaştırarak kalıcı hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesince kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik yasadışı idamları durdurmadığı; gözaltı veya sorgulama sırasındaki kasıtlı infazlara, suikast ya da ölümcül tıbbi ihmallere devam ettiği vurgulandı.

Bugün yaşanan gelişmelerin "var olan ve onlarca yıllardır devam eden bir suçun kalıcı hale getirilmesi için atılan ek bir adım" olduğu, bunun da yasalar, mevzuatlar ve askeri emirler aracılığıyla meşrulaştırarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu rakamın sadece açıklananlar olduğu belirtildi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.