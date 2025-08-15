İsrail'den Filistinli Tutuğa Baskın: Ben-Gvir'in İntikamcı Zihniyeti Eleştirildi

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Fetih Hareketi'nin önde gelen isimlerinden ve İsrail'in Remon Hapishanesi'nde tutulan Mervan el-Bergusi'nin hücresine baskın düzenleyerek tehdit etmesini "intikamcı zihniyeti gözler önüne seren bir olay" olarak nitelendirdi.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, tutuklu lider Mervan el-Bergusi'ye hücresinde saldırması, İsrail hapishane sistemini yöneten intikam ve kışkırtma zihniyetini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail Cezaevi İdaresinin Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarının "planlı bir şekilde aşağılamayı ve insani değerleri yok etmeyi amaçlayan toplu cezalandırma aracına dönüştüğü" vurgulandı.

"Tutuklular temel haklarından mahrum bırakılarak, ağır koşullar ve sürekli kısıtlamalar nedeniyle onurlu bir yaşam sürmelerine imkan tanınmıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, Ben-Gvir'in 2022 sonunda göreve gelmesinden bu yana Filistinli tutukluların durumunun ciddi şekilde kötüleştiği, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle mahkumların kilo kaybının dikkat çekici boyutlara ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin tutulduğu hücreye baskın düzenlemişti.

Hücrede Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.