İsrail'den, Filistin devlet radyosunun Doğu Kudüs ve İsrail'deki yayınlarına engel
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İsrail, Filistin'in devlet radyosu "Radyo Filistin"in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki yayınlarına yasak getirdi.
İsrail, Filistin'in devlet radyosu "Radyo Filistin"in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki yayınlarına yasak getirdi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Ben-Gvir'in, "Radyo Filistin"in işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki yayınlarına yasak getirilmesi talimatı verdiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin ilgili kararı radyo hizmetini sunan şirkete ilettiği kaydedildi.
Filistin yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, radyonun Kudüs'teki bazı çalışanlarını ifade vermek üzere polis merkezine çağırdı.
İsrail, 2019 yılında, "provokasyon" yaptığı iddiasıyla Filistin devlet televizyonu ve radyosunun Kudüs'teki ofisini kapatmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da son aylarda tansiyon giderek yükselirken İsrail güçleri, Filistin şehirleri ve ilçelerine sık sık baskınlar düzenliyor.